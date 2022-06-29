屯門醫院回顧第3波疫情　80至89歲長者死亡率達30%

《香港醫學雜誌》今日(29日)刊出最新文章，通訊作者屯門醫院內科及老人科醫生譚婉兒、關耀強、吳玉容、任炳華指出，本港第1、2波疫情主要由輸入個案形成，普遍受影響較年輕的患者，較少有嚴重及死亡個案。惟2020年7月至9月爆發第3波疫情，與過往兩波疫情相比，本港第3波新冠病毒疫情涉及更多老年患者。綜合國外不同的研究，老年患者的住院死亡率為19.2%至35.9%，但由於香港在監控病毒、住院門檻及治療指引與其他地方有所不同，上述數字未必能概括地適用於香港，因此進行是次研究，以了解本港老年新冠患者的臨床情況及死亡率。

屯門醫院研究收集101名於2020年7月1日至8月31日期間入住該院的65歲或以上新冠患者資料，檢視患者的基礎特性、臨床病徵、化驗結果、併發症及臨床結果，又分析患者年齡及臨床衰弱評估量表(CFS)分數與死亡率之間的關聯。患者年齡中位數為73歲，當中52.5%男性，及28.7%於老人院舍居住。患者確診後常見病徵有發燒(80.2%)及咳嗽(63.4%)。52名病人(51.5%)出現缺氧，普遍由病發起第8天發生。共16名病人需要接受深切治療，其中13人需接受入侵性呼吸機支援。此外，85%患者本身至少有一種長期病患，包括高血壓(73.3%)；糖尿病(37.6%)；高脂血症(50.5%)；慢性心臟(14.9%)、肺(6.9%) 或腎臟(5.9%)疾病；中風(15.8%)；癡呆症(9.9%)；肥胖(3%)；和活動性惡性腫瘤(3%)。

患者整體死亡率為16.8%。65至69歲、70至79歲、80至89歲、以及90歲或以上的患者死亡率分別為9.1%、10%、30%以及25%。CFS分數為1-2、3-4、5-6以及7-9的患者死亡率分別為5.7%、14.7%、23.5%以及40%，反映年齡及衰弱程度皆與死亡率之間存在關係。病情惡化乃老年新冠患者間的常見現象，其整體死亡率為16.8%。死亡率亦會隨年齡及CFS分數而出現線性上升。