前區議員涉與夫婦打架受審　7.14裁決

觀塘區議會油塘東選區前議員龔振祺於去年6月，被指在其高怡邨高遠樓辦事處外，與1對夫婦爭吵及打鬥。警方接報到場後，將3人拘捕控以在公眾地方打鬥罪。早前夫婦獲控方不提證供起訴，准各自簽1000港元守行為1年，而龔則否認控罪，案件今天（29日）在觀塘裁判法院審訊。今天控辯雙方均已完成舉證，裁判官劉淑嫻將案件押後至7月14日裁決，期間被告以原有條件繼續保釋。

原為被告的控方證人陳志剛今作供表示，案發當日約下午4時，他與妻子及女兒回家途中，經過高遠樓區議員龔振祺辦事處外，與一名約50至60歲的女區議員助理發生爭執。他聽到該助理罵他的妻子是「跛婆」、「癲狗」，便反擊回罵，雙方因而發生罵戰。陳見被告上前並接近他的妻子，擔心妻子被撞，遂上前用左手阻攔被告。陳指被告用左上胸撞擊他的上身，之後聽到被告叫「哎呀！」，隨後被告跌倒坐在地上。陳在辯方盤問下同意自己曾挑釁被告，向被告講過「打我呀」。他亦同意被告由始至終都保持冷靜，沒有罵鬧他或他妻子，亦不知道被告是不是有心撞向他。

被告作供表示，案發時他原在辦事處內工作，期間聽到門外嘈吵聲便外出查看，看見義工「玲姐」與陳氏夫婦與其女兒吵架，便叫助理拍片，自己則在旁觀察。他看見玲姐與陳妻有少許肢體動作，其後陳氏夫婦想離開，但陳的女兒繼續挑釁玲姐，而陳的妻子突然衝上前。被告擔心肢體動作會令事件升溫，便上前伸出右前臂隔開雙方。被告表示當時心裏感到害怕，因為陳家3人由罵玲姐轉移罵自己，被告表示「即使我怕，我是辦事處負責人，亦是區議員，因此不可以表現出驚，亦不可以表現退縮」。被告指由此至終都不希望有肢體衝突，庭上播放的閉路電視片段顯示被告雙手擺身後，被告解釋因被陳家3人包圍，距離太近，為免招致嫌疑，所以雙手擺在身後。被告表示無任何意圖與陳家3人有打鬥行為，他的本意是解決紛爭，沒有打鬥的想法。

案件編號：KTCC 2192/2021