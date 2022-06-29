保協捐逾137萬元予紅十字會　增購輪椅助出行

一般輪椅壽命約5年，加上香港人口老化，租借輪椅需求日益嚴重，預計未來輪椅替換及新增服務需求大增。香港保協慈善基金今日(29日)宣布推出「贈輪椅 助你行」項目，捐出逾137萬港元供紅十字會於未來5年增購930部輪椅，支持其租借輪椅服務，預計每年有7,930人次受惠及2,600個新個案。而疫情期間，公立醫院的輔助器材交收服務暫停，傷病及行動不便人士更難租借輪椅，紅十字會因應推出到戶租借服務，助其出行。

資深輪椅維修義工梁鉅英指，一部輪椅正常而言壽命為5年。惟有時輪椅經過石路，輪胎會出現損耗，又或有頭髮卡住縫隙等情況，嚴重時更會鬆動，需要定期檢查及維修。紅十字會致力為有需要人士提供輪椅租借，惟疫情期間病人及行動不便人士較難出外租借輪椅。輔助行動器材租借服務員盧凱琦分享，服務使用者潘伯伯曾因中風行動困難，更因跌倒要接受頭部手術，因而不敢出門。就此情況，盧提供新增的「器材到戶服務」，為潘伯伯上門安排輪椅及教導其如何正確使用，助其覆診及重新踏出社區。

疫情緩和後，紅十字會平均每日會收到約30個租借輪椅服務查詢及申請，需求殷切。而到戶服務自去年推出後，已有逾400名受惠對象。香港保協慈善基金會主席表示繼2019年捐出15萬港元予紅十字會後，未來五年分別捐出137萬港元，增購930部輪椅，希望透過本次捐贈推持續性地幫助市民，支援紅十字會輔助器材租借服務。