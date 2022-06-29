發布女子口交照裸露片　骨科醫生判監1年

骨科專科醫生婁子堅在社交媒體平台上，多次發布1名女子的裸照和性愛影片。他經審訊後被裁定4項發布淫褻物品罪成，今（29日）在東區裁判法院被判即時監禁1年。裁判官坦言被告擁有專業資格，亦是一個好醫生，惟判刑須顧及對事主的影響，指被告有預謀及持續犯案，背叛當時有親密關係的事主，令事主置於驚恐及羞辱之中。被告在判刑後申請保釋等候上訴定罪及判刑，但申請遭裁判官拒絕。

34歲被告婁子堅被控於前年先後在社交媒體平台Telegram群組發布淫褻物品，即1張裸體女子X為1名男子口交的照片、1張裸體女子X坦露胸部的照片及2段裸體女子X坦露胸部及陰毛的影片。根據香港醫務委員會資料，婁在2011年開始行醫，2019年取得骨科專科資格。控方案情指稱，事主X的丈夫Y在2020年5月14日獲告知其結婚相被發布在Telegram的1個群組內，Y發現發布帳戶的電話號碼與被告的號碼脗合，該帳户在群組發布1張X的性感相片，X及Y翌日報警，但警方以沒有露點為由拒絕落案。帳戶其後再發布1張X的口交相片，X仍認出相中人為自己，並表示是被偷拍。不久後，群組內再出現2段X的不雅片段。

辯方求情時指本案是單一事件，並非被告的本來性格。被告有良好背景，其上司在求情書中稱讚被告是勤奮盡責的好醫生。惟裁判官在判刑時指，本案是嚴重罪行，雖然被告有很高的個人成就，但是其行為影響事主的生活，被告在未徵得事主的同意下拍攝對方的裸照和影片，嚴重侵犯事主的私隱，並公諸於網絡上。最終判處被告監禁1年。

案件編號：ESCC 2394/2020