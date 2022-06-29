旺角重建或摩天大廈林立　本土研指街道變高牆

旺角大變天，未來高樓大廈林立或不見天日！市區重建局去年提出油麻地及旺角地區研究，惟一直未有時間表。規劃署近日向城市規劃委員會提出修訂《旺角分區計劃大綱核准圖》，包括把彌敦道附近的商業用地地積比率提高至15倍，又放寬多個地段的建築物高度限制，從模擬圖片可見，擬建大廈密密麻麻，由於高度比旺角現有建築物高度翻倍，故看似遮天蔽日，料未來旺角將比現時更擠迫。本土研究社形容，若未來樓宇「起盡」，屆時「朗豪坊都只能露出半個頭」，認為視覺影響評估非常「離地」。

據文件顯示，位於太子道西與界限街，以及亞皆老街與旺角道之間鄰近港鐵站的商業用地，建築物高限制由130米增至最高160米，而彌敦道沿路其餘商業地帶亦由110米增至140米。金魚街、花園街、波鞋街及通菜街的「住宅(甲類)」地帶，建議改劃為「其他指定(混合用途)」地帶，建築物高度限制將由100米提升至115米；而區內住宅用地的住用地積比上限由目前7.5倍，增加至8.5倍，高度限制亦會增至115米等。

本土研究社表示，擬議修定的建築物高度翻倍，以洗衣街港九潮州公學對出的唐樓為例，「大多都是樓高40多米，若日後起盡115米，高度可是接近現時3倍，勢必讓旺角的街道變成一排排高牆」；又認為視覺影響評估指「不會造成明顯改變」，「其實係非常離地的結論」，因評估方法未有以市民角度出發。