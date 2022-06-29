太空艙寵物袋設計本末倒置　寵物隨時中暑　嚴重更可致命

炎炎夏日，不少貓主會將其愛貓放進太空艙寵物袋內，雖然寵物袋看似可愛且能避過日曬，但其實寵物在內已臨近缺氧邊緣。香港愛護動物協會今日(29日)在Facebook專頁表示，太空艙寵物袋因其設計令袋內猶如「焗爐」一樣，讓內裏的寵物隨時中暑，呼籲主人停止使用；愛協亦不建議帶同狗狗以外的品種寵物外出散步，避免焦慮因而導致呼吸急促。

愛協指，近年有主人使用有透明窗戶的太空艙寵物袋，產品往往標榜有多孔透氣設計，又聲稱透明窗戶令視野更廣闊，讓毛孩能欣賞沿路風景之餘，途人又可看到寵物的「萌樣」，讓飼主誤以為該寵物袋適合帶毛孩外出時使用。事實上，這類寵物袋的透明窗戶是以人類觀感為中心，是本末倒置的設計，完全沒有考慮動物的身心理構造和需要。其多孔設計根本沒法帶動空氣流動。在酷熱天氣下，一旦熱力滲入袋中便難以釋出，令毛孩猶如置身於「焗爐」中，隨時中暑。

愛協呼籲，夏天最好在晚上才帶動物外出，如必需日間外出，請留意寵物袋的設計是否通風，並以毛巾包裹冰種放在寵物袋內為毛孩降溫，以防毛孩中暑。此外，愛協亦不建議寵物主人帶同狗狗以外的品種，如貓或兔子等外出散步，因外來的噪音和密集的人流會令貓貓或兔子等動物倍感焦慮，導致呼吸急促，含氧量不足亦會導致呼吸窘迫，嚴重更可致命。