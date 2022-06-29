2青年涉掟磚誤殺清潔工案　次被告召精神科醫生作供

2名青年被指於2019年11月上水示威現場掟磚，導致70歲清潔工被磚擲中死亡之案，今天（29日）於高院續審，次被告傳召精神科專家黃宗顯醫生作供。黃指據其診斷，次被告有抑鬱症及驚恐症，在家被捕當日亦有發病。黃稱據次被告透露被捕時驚恐的程度如10分滿分，當時有9分。

2名被告依次為劉子龍（18歲）及陳彥廷（17歲）。他們被控於2019年11月14日，在香港連同其他身份不詳人士因從事非法行為誤殺男子羅長清（70歲，清潔工），及於同年11月13日在上水龍運街北區大會堂外，有意圖而非法及惡意傷害現年63歲男子X，以及參與暴動。

黃宗顯醫生供稱，他於去年6月曾與次被告在收押所會面，其後亦曾與次被告的兄長及母親會面。他亦有翻查次被告的病歷，指次被告自13歲起接受精神科治療，當時已被診斷有抑鬱症及驚恐症，且有焦慮徵狀，一直有服藥及覆診。紀錄顯示他於17年曾到急症室求診再轉介到精神科門診，當時他有自殘鎅手的情況。黃問次被告下得知，次被告因他的朋友與人分手後，指摘他不明白其感受，令他出現驚恐情況而鎅手。黃醫生指次被告病發時，會出現氣喘、焦慮、手震、胃口不佳、社交退縮、視野模糊、自殘及幻聽等症狀等。據黃醫生診斷，次被告很容易被嘈吵環境刺激且對他人敏感，易受他人影響其決定，並對人際關係緊張。黃醫生又認為次被告在2019年12月13日被捕時亦有病發，據次被告向他透露當警方給他看一些照片時，他已感驚慌而視野模糊，且有有頭暈等症狀，而且腦海一片空白。

案件編號：HCCC 322/2020