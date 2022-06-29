涉違規外出引病毒入關　2國泰前空少8.15受審

早前有國泰機組人員疑依仗返港免檢疫的特權違例外出，導致變種病毒入關並於社區擴散，引爆本港第5波新冠肺炎疫情。警方事後以違反《預防及控制疾病規例》拘捕並落案起訴2名前機艙服務員。2人否認控罪，案件今（29日）於東區裁判法院作預審，裁判官把審訊定於8月15日開審，預計2天內審結。2人在候審期間獲准繼續保釋。

案中2名被告分別為45歲黃昱龍及44歲劉諾宏，現均報稱無業，其中黃為馬來西亞籍華裔。他們共被控3項「作為一個須遵照醫學監察規定的人沒有遵照衞生主任所指明的條件」罪。控罪指黃於或約於2021年12月25日，作為一個須遵照醫學監察規定的人，沒有遵照衞生主任在12月24日的醫學監察通知書中所指明的條件，據政務司司長所指明豁免條件而進行自我隔離。劉則被控分別於或約於2021年12月25日及27日，作為一個須遵照醫學監察規定的人，沒有遵照衞生主任在12月25日的醫學監察通知書中所指明的條件，據政務司司長所指明豁免條件而進行自我隔離。根據《預防及控制疾病規例》第15（3）條，任何人沒有遵守衞生主任指明須遵守的條件，即屬犯罪，一經定罪可被判罰款5000港元及監禁6個月。

2名被告原本在答辯時表示承認控罪，控方亦已準備好同意案情。不過兩人在求情時表示，當時他們均真誠地相信，他們有重要事情需要處理，所以判斷當時可以外出。裁判官在聞言後即表示，如他們有此看法，便不能接納他們的認罪答辯。當時裁判官拒絕接納他們認罪，視他們的案件如不認罪般安排審訊日期。

案件編號：ESCC 288/2022