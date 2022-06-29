再有兩男女墮「刷單員」騙局　共失款約16萬元

警方上周四(23日)和今日(29日)下午約1時許，分別接獲一名35歲姓徐女子和25歲姓羅男子報案，指早前於網上招聘平台回應陌生人發出的招聘信息，透過充當「網上刷單員」，於購物平台以點擊購物提高商家名氣來賺取佣金。

姓徐女子按指示先後把5.56萬港元存入對方指定的3個帳戶作平台購物之用。為獲取受害者信任，騙徒初時曾向受害人發放佣金，當騙徒不斷要求事主支付更多金錢，事主才發覺受騙遂報警求助。案中女事主共損失5.56萬港元。至於姓羅男子則按照指示，前後把約12.3萬港元存入至對方的2個指定銀行帳戶。騙徒初時同樣向受害人發放佣金以獲取受害者信任，惟男事主其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙遂報警。案中男事主損失共約10萬港元。

警方經初步調查後，把兩宗案件列「以欺騙手段取得財產」，分別交由深水埗警區刑事調查隊和油尖警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。警方指出，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」；對應徵者年齡及學歷要求低或無需工作經驗及履歷；不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。警方呼籲市民，如有懷疑，應致電「防騙易18222」。