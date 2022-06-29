港府擬修例　9種危險藥物3種前體化學品納規管

保安局禁毒處提出修訂《危險藥物條例》(第134章)附表1及《化學品管制條例》（第145章）的建議，將9種危險藥物納入《危險藥物條例》附表1管制，將3種前體化學品納入《化學品管制條例》（第145章）附表2。政府計劃於2022/23年度會期內向立法會提交有關修訂命令，進行先訂立後審議的程序。

在去年及今年舉辦的聯合國麻醉藥品委員會會議，將11種危險藥物納入國際管制，當中9種包括溴啡、氯氮唑侖、CUMYL-PEGACLON、二氯西泮、二苯基乙基哌啶、氟溴唑侖、異硝氮烯、MDMB-4enPINACA和甲硝苯，在港未被《危險藥物條例》管制。它們會產生不良作用，包括造成呼吸困難、喪失活動能力、嘔吐、癲癇及人格解體等，並無已知的醫療或治療用途，本港亦無任何含有上述物質的註冊藥劑製品。

麻委會會議中亦將3種化學品，即4-苯胺基哌啶、4-苯胺基哌啶-1-羧酸叔丁酯和去甲芬太尼，納入國際管制，以阻止毒販取得供應，惟目前該3種化學品在港未受《化學品管制條例》管制，本港並無含有或以上述物質製造的註冊藥劑製品。