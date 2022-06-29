海關機場截零食毒郵包　檢160萬元液態可卡因　2人被控明提堂

香港海關機場科人員於本月20日，檢查一件由德國運港、報稱餅乾的空運郵包，在裏面發現一批零食，於兩個膠樽內檢獲約1.8公斤懷疑液態可卡因，市值約160萬港元。海關毒品調查科跟進調查案件，於昨午(28日)採取監控遞送行動，在荃灣拘捕一名58歲男的士司機。跟進調查後，同晚於將軍澳拘捕一名24歲女子，她報稱地盤工人，且在其身上搜獲約8克懷疑可卡因。

其後，海關押解該名女子返其位於黃大仙的住所搜查，檢獲一批載有輕微懷疑可卡因的可再封膠袋。男疑犯已被控以一項販運危險藥物罪名、女疑犯則被控一項販運危險藥物及一項管有危險藥物的罪名，案件明日(30日)將到西九龍裁判法院提堂。經初步調查，相信兩名疑犯互不認識，無黑社會背景，但幕後是否由黑幫操控販毒，則有待進一步調查。

海關毒品調查科高級調查主任劉偉倫表示，販毒集團企圖以分層接力形式，將毒品透過不同人士運送到不同地區，企圖增加海關偵查難度，但海關以抽絲剝繭方式最終將各層人士拘捕。今年頭5個月，海關檢獲303公斤懷疑可卡因，以去年同期的204.5公斤，上升了48%，情況令人關注。海關會適時調整執法策略，加強從源頭打擊毒品流入本港。暑假臨近，海關呼籲年輕人提高警覺，切勿貪圖金錢利益或為搵快錢心態參與販毒活動，不要接受任何人聘請或委託，運送一些受管制物品進出香港，也不要在不確定物品屬性下貿然替人運送。海關會與物流業緊密聯繫，加強堵截以速遞方法偷運毒品進入香港。