擬修例政府代辦舊樓消防工程　下月5日起公眾諮詢

港府擬修訂《消防安全(建築物)條例》(第572章)，以賦權消防處和屋宇署等執行當局代未能符合《條例》要求遵從「消防安全指示」或「符合消防安全令」的舊式綜合用途及住用建築物業主進行消防安全改善工程，並向他們收回有關費用。由於政府代業主進行代辦工程涉及複雜的考慮，故會展開為期10周的公眾諮詢，諮詢期由今年7月5日至9月13日，當局會根據收集到的意見，制訂相關機制，並將修例建議以條例草案形式提交立法會審議。

受《條例》規管的目標樓宇約有13,500幢，截至今年5月底，消防處和屋宇署已完成巡查約10,200幢目標樓宇，發出逾31.6萬張「指示」，其中約6成的「指示」仍有待遵辦或跟進。局方指部分業主，尤其是「三無大廈」的業主，可能因缺乏籌組能力，在遵從《條例》的要求方面會遇到一定困難。

當局又指，港府只會在特殊情況下才會就不遵從「指示」或「符合消防安全令」的樓宇進行代辦工程，因代辦工程這項建議涉及複雜的考慮，包括如何釐定代辦工程的門檻、選取消防安全改善工程中不同可行方案的機制和原則、向業主追討工程費用等事宜，亦要考慮如何避免代辦工程機制被濫用、會否產生道德風險問題等，故要聽取社會公眾的意見，作出諮詢。