廚師用熱飯製作魚生飯惹議　食客苦訴刺身被焗熟

天時暑熱，不少人均會選擇吃冰涼的日式料理作為正餐。不過，有網民昨晚(28日)在社交台平台反映，在屯門一間日式食肆買了一客魚生飯外賣，惟外賣送到手上時，發現魚生飯所用的米飯竟是熱的，擺放在一起的刺身也被焗熟，生蝦變成熟蝦。事主其後聯絡店主不果，而侍應則解釋因為廚師「用唔晒熱飯所以就照用」，令他大感無奈，「如果唔係驚佢加料我一定要佢換」。

據事主發布的相片，其所買的魚生飯中有兩隻呈現半生熟狀態的蝦，他更透露「原來個兩隻蝦應該係生㗎」，可見該「焗飯」的威力。有其他網民回應指，「外賣魚生雪糕炸物呢幾樣嘢真係好不智」，亦有人勸喻事主不要進食，「小心有菌，好容易食物中毒，唔係講笑」。而事主其後表示，已經社交媒體專頁聯絡涉事店家，並已獲得退款，希望店家下次會改善。

其實，食安中心曾提醒市民，海蝦長於海洋，身上可能附有致病菌，因此進食未經煮熟的蝦風險極高。進食蝦刺身前，應留意刺身是否冰凍；如刺身不是保持在低溫下，便不應進食。另免疫力較低的人、長者、孕婦及幼童患食源性疾病的風險較高，故不應進食生或未經徹底煮熟的食物。