天水圍男子慶生後遇襲影片曝光　捱重拳後倒地失知覺

天水圍上周六晚(25日)發生傷人案，姓馮(63歲)退休漢遇襲昏迷，延至昨午(28日)宣告不治，案件改列誤殺。警方於本周一(27日)，在屯門拘捕一名姓彭(61歲)男子，今日(29日)落案控告他一項誤殺罪，案件明日((30日)上午於屯門裁判法院提堂。

今日有馮男遇襲的影片曝光，片中可見當時多名男女在俊宏軒商場外爭執，一名穿白衣男子倒臥地上。身穿藍色短褲及黑色上衣的馮男，正與另一名男子口角，有女子見雙方頗為激動而上前勸止，並大叫「走啦」拉開馮男。不過，馮男沒有走開，其他人亦上前加以勸說。期間，一名穿黑衫、軍綠色褲及孭淺藍色背囊男子，突然大叫一聲「X你老母」後，即揮左拳襲擊馮男面部，他中拳後向後跌落地上，且失去知覺。

有女子上前察看馮男情況，打人男子也跟上前看個究竟，又向馮男手指指。一名穿粉紅色直身裙女子見馮男毫無反應，驚惶失措大叫「死啦、死啦，流咗好多血」，又推開打人的男子，似乎叫其趕快離開，但男子沒有理會。其後，打人男子見馮男已一動不動，似乎知道闖下大禍，亦趕快逃去。