杏花邨行人隧道泊滿電單車　居民揭區內違泊問題嚴重

有柴灣居民早前在社交平台反映，翠灣街有多輛私家車、電單車涉嫌違泊行人路，批評執法部門坐視不理後，鄰近的杏花邨亦有類似事件發生。有杏花邨居民今日(29日)在Facebook群組「公務員secrets」訴苦，指昨晚(28日)有人在其住所樓下「放炮」，事主到場視察，竟發現附近行人隧道兩旁泊滿電單車，苦言「原來行人隧道設計唔係畀人行，係畀人泊車」。

事主在發文中表示，「琴晚有班電單車係咁放炮(發出引擎聲)，嘈醒哂我屋企人」，當他落樓查看後卻發現上述奇景。有網民擔心安全隱患問題，「呢啲位，一火燭會好大鑊」、「咁樣泊，好易火燒連環」，另有人表示此問題已存在多時，惟一直未有部門正視，「10年前已經係咁」、「依條隧道80年代已經用嚟泊26(電單車)」。

其實，棄置電單車遍布全港，這些電單車大多鋪滿灰塵，車身及車牌被拆爛，有的橫躺在行人路上，衍生衞生問題。雖然民政事務總署去年曾牽頭處理，在中西區、九龍城區、西貢區等清理棄車，惟未有解決電單車違泊或棄車問題，效果成疑。