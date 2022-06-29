多36場所納強檢　長沙灣八月茶室等食肆上榜

再增36個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒被納入強檢名單，政府今日(29日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該36個地方的人士，須於明日至後日(6月30日至7月1日日)期間進行病毒檢測。

截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約96%預約名額。政府明日將於柴灣興民邨重開流動採樣站。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.牛池灣彩雲(一)邨觀日樓

2.大埔富雅花園2座

涉及多宗病例的地點如下：

1.大埔天鑽10座

2.北角百福花園安福閣

3.柴灣興民邨民澤樓

4.旺角帝峯．皇殿8座

5.荼果嶺麗港城1座

6.東涌逸東(二)邨居逸樓

7.屯門大興邨興輝樓

8.馬鞍山錦英苑錦義閣

9.柴灣小西灣邨瑞隆樓

10.旺角海富苑海欣閣

11.屯門屯門市廣場4座

12.石硤尾石硤尾邨美柏樓

13.跑馬地山村道11號愉安大廈

14.東涌裕東苑喜東閣

15.深水涉福華街115號北河大廈A座

16.屯門蝴蝶邨蝶翎樓

17.黃大仙黃大仙上邨達善樓

18.觀塘順天邨天柱樓

19.屯門建生邨泰生樓

20.馬鞍山雅景臺4座

21.荃灣海濱花園海昇閣

22.沙田晉名峰D座

23.沙田博康邨博智樓

24.沙田顯耀邨顯耀樓

25.沙田圓洲角路11號春暉花園

26.大圍聚龍居9座

27.灣仔莊士敦道36-42號聯發大廈

28.灣仔軒尼詩道231號怡明閣

29.銅鑼灣如心酒店5樓 銅鑼灣如心酒店職員餐廳

30.深水埗麗閣邨麗閣商場地下17-19號舖 荷里活冰室

31.牛頭角淘大商場2期地下G208-G209號舖 豆漿大王

32.長沙灣元州街350號家壹地下1-3 號舖 八月茶室

33.元朗元朗廣場1樓165-166及179-180號舖 吉野家

34.元朗教育路29號地下C舖 一番日本料理