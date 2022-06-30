逾90%城大資訊系統學系畢業生獲聘書　平均月薪2.2萬元

科技發展及新冠疫情衝擊下，各行業積極利用大數據及人工智能等科技協助轉型，帶動對資訊科技人才的需求。香港城市大學商學院資訊系統學系發布2021年就業調查，該校超過90%工商管理學士(資訊管理)畢業生成功獲聘，當中27%人投身四大會計師行、24%人投身銀行及金融相關機構，以及16%投身科技公司。該屆畢業生平均月薪達22,800港元，按年升近10%。

城大調查顯示，2019年至2020年期間，畢業生就業率均超過90%，特別2020年本港經濟受疫情影響下，城大資訊系統學系畢業生仍高達94%。薪酬方面，根據現有數據，2021年畢業生平均月薪為22,800港元，較2020年的20,863港元高出9.28%，最高月薪更達47,000港元，反映疫情下畢業生薪金水平有上升趨勢。

該學系為進一步提升本科學生競爭力，該校商學院將首度與新加坡國立大學合作推出「3.5+1」碩士銜接課程*，合資格學生以3年半成功完成城大資訊管理學士學位課程後，將遠赴新加坡深造，修讀為期1年的「計算機科學」碩士學位課程，學生只需4年半時間便可獲得學士及碩士雙學位認證，並可深入鑽研現時跨國企業的營運模式，例如運用人工智能、大數據、雲端技術等幫助企業數碼轉型並開拓嶄新商業模式，從而更有效提升營運效率和拓展業務能力。另外，該學院亦推行「3＋1加速計劃」，合資格學生可在完成3年城大資訊管理學士課程後，直接修讀為期1年的城大「商務資訊系統」理學碩士課程。學生只需要四年時間即可取得由城大資訊系統學系頒發的學士學位和碩士學位。