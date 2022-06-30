港股幾番新　貧富懸殊更惡化

香港是國際金融中心，25年匆匆過，本港金融業發展出現翻天覆地的變化，1997年港股主力是港資及外資企業，25年後的今天已成中資天下，港股總市值亦由1997年僅3.4萬億元，增至目前的37.79萬億元，膨脹近10倍；每日港股平均成交額更由1997年的155億元，增加到目前1,192億元，爆升逾6.6倍。金融業一片榮景，但財富效應卻沒下達至廣大民眾，有機構估計，反映本港貧富懸殊的堅尼系數有再創新高之勢。

25年港股大變身，「北水」及內地企業是最大的推動力。1997年時，本港上市公司數目僅有600至700間，今年5月，上市公司數目已增至2,218間。當年的恒指成分股由外資或本土大型金融、電訊和房地產企業主導，例如滙豐控股、和黃、香港電訊、長實、新地、恒生等；現時亦變了中資天下，例如4大國有銀行、華潤系、騰訊和中國移動等。1997年時，前十大新股保薦機構中根本沒有中資機構的名字，現在中資已成領頭羊。而2014年滬港通及2016年深港通，不但加強了中資機構的定價權，下周一（7月4日）ETF通將啟動，讓中港之間的互聯互通機制更趨完善。

然而，港股榮景的背後不代表人人豐衣足食，港人貧富懸殊反而日益嚴重。港府由2007年起，每5年才公布反映貧富差距程度的堅尼系數，對上一次公布的數據仍是2016年的舊數，當時本港除稅前及福利轉移前的原住戶堅尼系數為0.539，已創45年新高，除稅後及福利轉移後的堅尼系數則為0.473，反映貧富兩極持續惡化。有機構估計，隨着貧窮人口續增，堅尼系數或再創新高。該系數的數值由0至1，數字愈高，即是收入不均的現象愈嚴重。