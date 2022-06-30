東方日報A1：苛政釀災　港迷失25載　回歸百事哀

香港回歸25周年了，我們是改寫了外媒曾預言「香港已死」的命運，還是墮入了港人難治港的迷失漩渦？本報分析及比較了多項民生數據，發現大部分港人如原地踏步，如今年3月至5月份的失業率遠超25年前；最新輪候上樓人數打回原形；綜援領取人數亦居高不下。不變的是中產人才爭走佬的移民潮、愈來愈兩極的貧富懸殊及愈來愈低的出生率！有工會代表直言，基層打工仔難以分享本港經濟成長的好處，勞福政策又在25年間龜步改善、甚至不進則退，促當局正視本港打工仔年紀大，工資少等困境。

細看回歸25年的香港經濟數據，單看本地生產總值、人均GDP等數據，香港表現不俗，但若貼地的看民生政策及數據，不難發現25年來影響最多香港人的民生政策都很失敗。

先看反映居民是否安居樂業的數字，政府統計處資料顯示，失業率（不經季節性調整）由1997年的2.2%，升至本年3月至5月的5.1%；同期的失業大軍由71,200人升至191,400人，25年間本港居民人口上升，但失業率同步飆升的速度遠超人口升幅，足見市民搵食艱難。再看領取綜援的數據，1997年有186,932宗，最新的2022年5月底的申請宗數是213,542宗。

期間錄得上升的有「就業人口每月工資」中位數，1997年是約9,000元，今年1月至3月升至約1.8萬元。驟看數據錄得一倍增幅，但25年間的累積通脹卻不容小覷，只要看看樓價指數、交通費負擔都不只一倍增長，便知打工仔生活艱辛。

香港最為人詬病的房屋供應，1997年雖未推出配額及計分制下的非長者一人申請及一般公屋申請，惟當時平均輪候時間已長達6.6年。25年過去，本港公屋輪候時間一度在2005年至2011年間跌至1.8年至2年間，但近年卻逐漸打回原形，申請公屋人數不斷攀升，截至本年3月底，過去12個月獲安置入住公屋的一般申請者的平均輪候時間再度攀升至6.1年，創本世紀新高，反映輪候「上樓」時間依舊漫長，基層上樓遙遙無期；至於公屋申請數目，則由1997年的約15萬宗，上升至2022年3月底的約245,200宗。

再看與港人相關的生命事件，25年間本港出生率大部分時間走低，粗出生率（按每千名人口計算）由1997年的9.1，下降至2021的5.0。期間，本港男女平均預期壽命均有增加，但退休後生活壓力又成了無數港人的另一困難。

看盡四分之一世紀勞工福利興衰的工會人士張麗霞表示，25年來，本港基層人士的工資變化不大，即使當局推出了最低工資，聲稱保障低薪一族，但一直因為檢討時間長、勞資拉鋸被拖延，上一次商討後更慘遭凍結，工友變相4年「無人工加」，薪酬追不上通脹，基層入不敷支，只能活於水深火熱之中。

張又指出，基層打工仔無法分享香港經濟成長的好處，很多人「工時長，工資低」，25年來，打工仔一直爭取的退休保障政策亦幾無進步，不少基層打工仔有如陷進貧窮循環一般，生活毫無尊嚴，她建議盡快設立全民退休保障，如為合資格人士設立每月定額退休金，以及考慮以「生活工資」取締現時的最低工資。

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