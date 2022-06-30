逾35中小學生參加人工智能應用挑戰日　設計方案改善長者護理

人工智能應用日漸普及，不少中小學的課程設計已逐步融入相關科目，培養學生的基礎知識。為推廣人工智能知識，並運用所學解決社會及環境等問題，獲香港賽馬會慈善信託基金資助舉辦的「賽馬會社區創新智能共學計劃」，早前展開為期2年半的實踐教育計劃，並於日前首次舉行「人工智能應用挑戰日」，共有超過35名中小學生線上參加，以「改善長者護理」的主題，設計人工智能方案。

該挑戰日小學組及中學組分別有8隊及5隊參加，就「利用人工智能技術改善長者護理」的主題互相比併及交流。主辦單位特別邀請了4位長者，分享他們在日常生活遇到的不便和困難，並為參賽者構思方案時提供意見，其中一位長者梁婆婆稱希望未來在居家安老上會有更多人工智能產品推出，例如長者在家中跌倒時，人工智能系統可偵察到異常並即時通知照顧者，將有助支援長者日常起居。

最終，小學組由地利亞英文小學及香港潮商學校組成的隊伍勝出。他們設計的「Eldervice」手機應用程式方便長者紀錄血壓及血糖值，利用人工智能將指數與正常水平對照後可作出相應的建議。中學組冠軍則由設計「動起來」手機應用程式的港大同學會書院隊伍獲得。該程式透過向長者推介不同難度的動作，並以手機鏡頭配合人工智能偵測運動姿勢，紓緩長者的關節及肌肉疼痛。