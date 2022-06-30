內地對港供電累計逾3000億千瓦時　3年後再增6成

內地通過南方電網向香港輸送電量，截至周二（28日）累計達到3,043億千瓦時，約佔香港總用電量的四分之一，對港供電主要來自大亞灣核電站。該公司又稱，到2025年末，對港最大送電能力將再提升六成。

大亞灣核電站自1994年首台機組投入商業運行以來，每年為香港供電超過100億千瓦時，至今已連續供電28年。目前，該核電站近80%的發電量輸送到香港。 南方電網電力調度控制中心副總經理黃河表示，該核電站多年來持續為香港輸送100%的清潔能源，相當於減少2.38億噸二氧化碳排放。

為保障對港供電線路的安全穩定運行，近年來南方電網深圳供電局投資1.8億元人民幣（約2.1億港元），對相關線路和設備開展防風加固改造，使其抵禦颱風能力提升至15級上限。十四五期間，粵港兩地將進一步加強基礎設施互聯互通，開工建設500千伏皇崗輸變電工程，完成4條高壓輸電線路和深圳變電站的改造升級。屆時，內地對港最大供電能力將由現在的170萬千瓦提升六成，緊急支援能力最大可達270萬千瓦。