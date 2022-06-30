《禁蒙面法》生效翌日參與暴動　男廚師認罪判囚43個月

2019年《禁止蒙面規例》實施後翌日，灣仔一帶發生暴動。一名當日被捕的男廚房經理，早前承認暴動及違反《禁蒙面法》兩罪，今早(30日)在區院被判入獄43個月。法官王詩麗批評被告無視法紀，明知有示威者掟汽油彈及破壞公物，仍帶備護目鏡等留在現場，站於前線與警方對峙，形容他主動積極參與對抗，角色鮮明罪責嚴重。

現年33歲被告陳振羚，承認於2019年10月6日在灣仔杜老誌道跟軒尼詩道交界、史釗域道及堅拿道西之間的一段軒尼詩道參與暴動，另身處非法集結現場使用一個半面式防毒面具。法官判刑時指，涉案暴動有逾500人參與，規模大，歷史達1小時，示威者漠視警方警告拒絕散去，更曾投擲至少14枚汽油彈。而被告不但選擇留下，更曾拾磚塊及站前線。法官以57個月監禁及12星期監禁為兩罪量刑起點，因他不是第一時間認罪，只獲25%刑期扣減，考慮到量刑整體性，總刑期調整至43個月。

案情指，當日下午有示威者在銅鑼灣及灣仔一帶集結，示威者後來四散湧至告士打道等的主要行車道，癱瘓灣仔、金鐘及中環一帶交通，並與警方對峙。而在軒尼詩道一帶亦發生同樣情況，有示威者築起傘陣及投擲汽油彈。期間，被告被拍到曾拾起地上磚塊向馬路方向走，及曾站在與警方對峙的傘陣前線位置。被告被截停時，身穿黑衣，戴着護目鏡及防毒面罩。

案件編號：DCCC 283/2020