5人被控虛報受傷詐騙保險賠償　今提堂押後8.25再訊

5名投保人涉嫌訛稱受傷以申請意外保險索償，串謀他人詐騙保險公司批出賠償金及醫療費用共逾28萬港元。廉政公署調查後，落案起訴上述5人共12項串謀詐騙罪。他們分開5案今天（30日）在東區裁判法院提堂，5人均暫時毋須答辯。裁判官把案押後至8月25日再訊，以待辯方索取文件及給予被告法律意見。此期間5人各以5000港元保釋，並不得離港及不得接觸控方證人。

案中5名被告同為友邦保險的投保人，依次為李彥（31歲、文員）、譚啟俊（35歲、臨床研究主任）、楊龍（34歲、合規部主管）、尹浩然（35歲、餐廳工人）及林妍君（31歲、會計師）。

控罪指，5名被告於2016年11月至2018年7月期間，各自與劉承恩和其他不知名人士一同串謀詐騙友邦保險，即不誠實地虛假地表示，12份看似附以證明文件支持的意外保險索償申請為真確，從而致使及誘使友邦保險核准該等申請，並向他們每人發放賠償金和發還醫療費用逾2萬港元至逾10港萬元不等，涉案總額共達28萬港元。

案件編號：ESCC 1151-1155/2022