冀內地增設檢疫酒店　黃國籲通關須配套　梁熙倡在港「逆向隔離」

新冠疫情持續，香港與內地暫時只能有限度通關，香港人返內地仍需要於「深圳驛站」預約系統預約好通關名額及隔離酒店，惟「深圳驛站」的酒店檢疫名額有限，港人難以搶購酒店房間。早前內地亦修訂新冠病毒防控方案，由「14+7」放寬至「7+3」，即7天集中隔離醫學觀察加上3天居家健康監測。全國政協委員、議員黃國今早(30日)在電台節目表示，政策非常受歡迎，但也要有好配套措施，建議增加內地檢疫酒店供應，而議員梁熙則建議容許在香港「逆向隔離」。

黃國指，通關需求非常強烈，工會在內地中心收到500多宗查詢或求助，相信放寬隔離其後，需求會更加大。黃表示，現時由香港返內地要在「深圳驛站」搶檢疫酒店名額，每日只有1,000多個名額，難以滿足需求，加上了除團聚及商務原因外，亦多了一批報讀內地大學的港人、及身處外國的內地人透過香港作中轉站返回內地，若無足夠配套措施，只是「好睇唔好食」。

梁熙則建議當局容許返內地的人在香港「逆向隔離」。他表示，啟德及竹篙灣隔離設施有過萬間房間，亦有獨立洗手間，建議可先在香港完成「7+3」隔離，其後「點對點」閉環管理，坐車到內地。梁指，曾與香港不同部門及專家討論有關建議，建議有仍有討論空間，因為相關工作人員也要閉環管理。候任醫務衞生局局長盧松茂曾作科學分析，至於行政安排是否做到，要待上任後才可回應。