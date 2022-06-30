小予恩肝臟續惡化昨晚離世　父母：永遠愛妳

患有先天性膽管閉塞的小予恩早前因肝門靜脈已栓塞，無法進行肝移植手術，並已在換肝名單上剔除，更因心跳及血壓太低，被送入深切治療部(ICU)，情況相當危險。小予恩父母今日(30日)於社交平台Facebook發布令人傷感的消息，指小予恩經歷5年多的奮戰後，「昨晚終於畢業返回天家了。」一眾網民紛紛於貼文留言安慰，亦祝福其一家平安，「爸爸媽媽要保重身體」、「小予恩返回天家後做個小天使」。

貼文指，小予恩的肝臟在過去1個多月中持續惡化，凝血功能差，上星期嘴唇流血不止要在嘴唇縫針，其後連續幾天發高燒，終於完全喪失肝功能，腹水嚴重，擠壓其他內臟，且有胃出血，令她不斷痛苦大哭，痛到撕心裂肺，「即使落嗎啡也無法有效止痛」，就連睡覺也會痛醒。貼文表示，小予恩這幾天一直處於彌留狀態，眼神呆滯像植物人般昏迷。至昨天(29日)卻迴光返照，眼睛能望媽媽和發出聲音回應，黃昏時候媽媽幫她換上新衣裳，父母都親吻她道別，「叮囑小予恩不要不捨得我們，我們會永遠愛她不會忘記她，好好去另一個世界享福」。父母表示，小予恩彷彿明白了，眼角流下淚水，心跳慢慢下降，直至停止，在媽媽懷中輕輕扯了三口氣，安詳離開了。