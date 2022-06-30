半個月內8次劫便利店　青年指證同黨減刑一半囚64個月

無業青年於去年2月的半個月內，8度於凌晨時分持刀打劫新界各區之便利店，共劫去約5.6萬港元及17包香煙，其中數次更夥同他人一同犯案。他在去年在高院原訟庭承認7項搶劫罪及1項企圖搶劫罪，法官李運騰今天（30日）判監64個月。法官指因被告認罪及年輕，且向警方提供資料指證另一同黨令對方認罪，故給予相當慷慨的50%刑期扣減。

今早接受判刑的被告謝震浩（21歲，無業），承認於2020年2月3日至2月19日期間，分別持刀於元朗、天水圍、屯門、上水及葵芳共8間便利店搶劫，其中7次成功搶到財物。本案另有2名被告關少傑（19歲）及胡樂恒（18歲），他們早前各自承認參與其中1次案件，結果均被判進入教導所。

今天代表謝震浩的大律師求情時，呈上謝的求情信指他已反省及知錯，並承諾會改過。大律師續指謝於2016年曾因襲擊及與16歲以下女童非法性交等5項控罪被判感化，但仍改變不了他。但在干犯本案後他已恍然大悟，自知犯下大錯，且向警方合作指證他人，望法官輕判。法官判刑指據案例，打劫便利店及夥同他人犯案均屬加刑因素，謝面對的其中4項項罪屬夥同他人犯案，而其面對的企圖搶劫雖未能劫走財物，但只因店員極力反抗才力保不失，故行為與搶劫無異。在考慮謝向警方提供資料等因素後，法官又指要再考慮謝非主動投案且曾有多項暴力案底，最終決定判監64個月。

案件編號：HCCC 344/2020