無業漢用「練功券」坐的士　認行使偽鈔囚8個月

有8項案底的無業漢用俗稱「練功券」的偽鈔乘的士，騙取司機逾500港元，被控1項行使偽製紙幣或硬幣罪。他上星期於西九龍裁判法院認罪，今天（30日）被判即時入獄8個月，並需向的士司機賠償507.5港元。

25歲被告成銘鋒，承認1項行使偽製紙幣或硬幣罪。控罪指他於2022年1月3日，在荃灣大涌道1輛的士內，明知而將1張1000港元偽鈔作為真的流通紙幣行使。案情指，被告當晚從旺角1酒店乘坐涉案的士到荃灣，落車時將面額1000港元的假鈔交給司機，司機身上沒有足夠現金，他找回400港元現金給被告，被告寫下電話號碼及銀行户口號碼，著司機將餘款轉給他。被告落車後司機才發現該張紙幣是假鈔，於是報警。警方翻查酒店閉路電視片段找到被告，並等到案發逾1個月後、被告就另案到警署報到時將他拘捕，警誡下被告承認該張假鈔是朋友給他的「練功券」。

辯方今天補充求情指，本案只牽涉1張1000港元偽鈔，偽鈔有明顯的塗改液痕迹，其中1角有數行虛線，品質屬中度。裁判官李志豪指，本案最大求情理由在於被告認罪，正如辯方所言，偽鈔會破壞香港金融體制，不過考慮今次只是單一事件，決定判監8個月。

案件編號：WKCC1023/2022