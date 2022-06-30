浴室偷拍同性宿友洗澡　港大生認窺淫罪判120小時社服

香港大學1名男學生於深夜時，在宿舍的公共男浴室內偷拍同窗，並被當場發現。事後他在大學舍監的陪同下到警署自首。他2周前在東區裁判法院承認窺淫罪，還押至今天（30日）被判120小時社會服務令。裁判官坦言常有慣犯屢犯相關罪行，被告的性傾向不是問題，但關鍵是如何處理自身情況及日後須謹慎做人。

本案21歲被告龐致遠，操普通話。案情指，被告與事主X同為港學賽馬會第三學生村的宿友，但2人僅為點頭之交。2021年12月19日深夜時分，X在宿舍的公共男浴室內洗澡時，發現有被告躲在旁邊的淋浴間內偷拍他，於是要求對質。事件輾轉間通報至大學舍監並報案。5天後，被告在該舍監的陪同下到警署自首，警誡招認因為一時性衝動及當時有壓力下才犯案。

辯方求情指，被告希望判刑後能夠繼續完成其學士學位，以及向父母坦承他的性傾向。裁判官判刑時指，被告主動認罪、初犯及有悔意，相信他被還押2周後已明白須行事謹慎，值得給予機會，終判處被告接受社會服務社令。

案件編號：ESCC 961/2022