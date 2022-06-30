2青年涉掟磚誤殺案　專家指次被告錄口供時狀態不理想

2名青年被指於2019年11月上水示威現場掟磚，導致70歲清潔工被磚擲中死亡之案件，今天（30日）於高院續審，續由次被告傳召精神科專家黃宗顯醫生作供。黃醫生指在觀看過警方與次被告進行的錄影會面，及詢問當時在場的次被告母親後，認為次被告當時很緊張，且出現抑鬱症及驚恐症徵狀，並非屬於理想狀態。

黃醫生指在觀看該段長達2個多小時的錄影會面片段時，他發現次被告陳彥廷向警方表示想休息並在休息期間曾步履不穩，要握住枱支撐身體，更一度需母親攙扶且說話聲量較細，屬緊張狀態。黃又指如有精神障礙在轉換環境時適應能力會較差，不過單憑觀看片段是看不出來，故需詢問在現場的母親才能較清楚。黃醫生指綜合片段及母親的說法，陳當時很明顯出現焦慮徵狀，且在會面到最後仍適應不到，而在如此長時間的錄影會面面對著壓力，亦會影響到病人的記憶力。黃醫生又指有看過控方精神科專家黃以謙醫生的報告，並指控方專家沒有與陳的母親見面，雖然明白其不信納陳母的觀察，但應要以此比對陳與專家會面時的說法是否準確。

由於控方指要先諮詢黃以謙醫生的意見，故下周一（7月4日）才開始盤問次被告方的黃宗顯醫生。2名被告依次為劉子龍（18歲）及陳彥廷（17歲）。他們被控於2019年11月14日，在香港連同其他身份不詳人士因從事非法行為誤殺男子羅長清（70歲，清潔工），及於同年11月13日在上水龍運街北區大會堂外，有意圖而非法及惡意傷害現年63歲男子X，以及參與暴動。

案件編號：HCCC 322/2020