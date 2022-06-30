政Whats噏：梁熙取笑證件相咁肥嘅　容海恩否認：邊係啫！

成日流流長，困喺酒店有乜好做？有嘅，可以開Live傾下偈。好似議員容海恩(Eunice)畀梁熙取笑肥咗，雖然Eunice唔認肥，但喺完咗Live就即刻換咗Facebook(Fb) Icon，擺明係介意喇！

喺Live初段，佢哋都講下灣仔附近封路嘅情況，講講下，梁熙就拎咗個證出嚟，而Eunice亦騷埋自己個證，梁熙笑住話：「點解你幅相咁肥嘅？」Eunice即刻反駁：「睇真啲，咪就係選舉嗰時咁嘅樣」梁唔理佢講乜，仲話「你要影過輯嘞」，Eunice帶點抗議咁話邊到肥呀，啱啱個CAM側邊位闊啫！」吓！見到佢咁嘅解釋，梁惟有話「多謝！多謝！」Eunice嘅Fb Icon本來就係用佢之前選舉嗰張相，但喺Live結束後，佢就換咗嘞！睇嚟唔介意係假嘅。

話聲一落，就轉咗講下酒店嘅安排，跟住就提及發展創科。Eunice重提政府想做多啲生命科技嘅嘢，又話有款維他命可以令腦部維持活躍，佢見到有人食咗KEEP得幾好喎。喺呢個時候，梁熙又笑住搶白，話「你食咗(維他命)所以你先KEEP咁好，咁精神」，Eunice即刻否認。跟住梁就話乜嘢藥係一定會發達？就係生頭髮嘅藥，因為男人最痛會甩頭髮。唔知係咪連番被嘲，Eunice反問「你係咪食咗先有咁嘅效果？梁就話「我覺得我食咗仲多啲呀！」Eunice就建議佢要介紹食邊款藥，梁即封口，話呢啲係秘密嚟，唔可以話畀人聽。