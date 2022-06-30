兩無線通訊及歷史研究獲撥款　資助額逾1.62億元

大學教育資助委員會今日(30日)宣布2022至23年度卓越學科領域計劃撥款結果，第10輪的撥款資助金額共超1.62億港元，其中約1.44億港元由研究資助局提供，其餘約1,800萬港元則由有關大學以配對方式提供。研資局主席黃玉山教授表示，經過基於學術價值的嚴格學者評審後，2個分別在第6代無線通訊技術及中國量化歷史研究方面的傑出項目獲得資助。

獲撥款的項目包括中大、港大、科大及理大參與的「6G：面向智能化和可持續發展的下一代無線網絡」，獲批預算約8,730萬港元，其中研資局資助金額約有7,650萬港元；另一項目為「量化歷史研究：追尋現代中國發展的根源」，參與的教資會資助大學包括中大、浸大、港大、科大及嶺大，項目獲批預算7,480萬港元，當中包括研資局資助約6,730萬港元。

隨着研資局增加撥款，自今輪計劃起卓越學科領域計劃，已由每2年改為每年舉辦1次。下一輪計劃將於今年7月開始接受申請。卓越學科領域計劃於1998年推出，目的是支持大學教育資助委員會資助大學把本身的優勢發展為卓越學科領域。過去9輪計劃共資助28個不同領域的傑出研究項目。