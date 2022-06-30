7月吹加風　煤氣電費樣樣加　的士電車齊齊貴

明天即踏入7月，本港多項公共服務及交通服務先後加價，通脹壓力撲面而來。兩電率先提升每月燃料調整費，中電用戶淨電費將漲至137港仙，港燈則為158.8港仙，較年初分別增加6.28%及17.37%。煤氣費用亦將於8月1日加價，煤氣公司早前宣布將每兆焦耳的標準煤氣收費調高1.15港仙至27.2港仙，加幅達4.4%，

電費調整後，以三人家庭月用275度電計，最新電費已較年初分別貴22.2至64.6港元。至於煤氣，預計約70%家庭用戶每月煤氣費用增加不多於10港元，但住宅用戶每月9.5元的保養月費未有上升。約5萬個家庭，包括長者、殘疾人士、低收入及單親家庭，將獲豁免標準煤氣費調整，約一半工商業用戶每月煤氣費會增加少於290港元。

「出行」方面亦加不停，電車獲批於7月11日加價，12歲或以上乘客車費將由2.6港元加4港毫至3港元；3至11歲小童則由1.3港元加至1.5港元。的士早前亦獲行政會議通過加價申請，由7月17日起，紅藍綠的落旗收費一律加3港元，紅色市區的士起錶價為27港元；綠色新界的士則為23.5港元；藍色大嶼山的士則為22港元，加幅由11.54%至13.83%。

而車用燃油價未等7月，已持續加價，根據消費者委員會的汽油數據，無鉛汽油扣除門市折扣及燃油稅，去年7月1日最平每公升9.13港元，最貴則需12.73港元，但昨日（6月29日），最貴的汽油價格已達16.78港元，最平的亦需要13.18港元，一年之間，最貴與最平的油價分別升了32%與44%，升幅顯著，駕駛人士或許需多搭公共交通慳點錢了。