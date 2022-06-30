無業男被控藏武器煽動等罪 今到庭應訊8.25再提堂

5旬無業男子涉在通訊軟件Telegram發布具煽動意圖的相片及海報，警方其後在他住所搜屋時，搜出3把軍刀和2部無線電對講機。涉案男子現被控作出具煽動意圖作為、管有攻擊性武器及無牌管有無線電通訊器具共3罪，案件今天（30日）在西九龍裁判法院提堂。國安法指定法官、主任裁判官羅德泉應控方要求，將案押後至8月25日再訊，以待警方作進一步調查，包括檢驗其手提電話、電腦、對講機等，以了解會否有其他控罪或事項要處理。被告的保釋申請被拒，須還押懲教看管，他將於7月8日作保釋覆核申請。

被告陳永霖（53歲、無業），被控作出一項或多項具煽動意圖的作為、管有攻擊性武器、及無牌管有無線電通訊器具共3罪。案件於前天（28日）首次提堂，但當日被告仍在醫院留院，今天是他首次到庭應訊。控罪指，被告於2020年7月20日至2022年6月10日期間作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在Telegram發布相片和海報，具意圖引起憎恨或藐視中央及香港特別行政區政府、或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項；煽惑他人使用暴力；慫使他人不守法或不服從合法命令。

管有攻擊性武器及無牌管有無線電通訊器具罪，則指被告於2022年6月26日在太古城漢宮閣某單位內，管有攻擊性武器，即3把軍刀，意圖將其作非法用途使用；及無牌而管有2部無線電對講機。

案件編號：WKCC 2179/2022