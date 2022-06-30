環境局發表10年環境報告　黃錦星稱各政策成效漸見

特區政府25年環保政策近日遭環團批評後，即將卸任的環境局局長黃錦星昨日(29日)於社交平台發表《香港環境報告2012-2022》，回顧上任近10年的環保進程重點，包括制訂多份藍圖，規劃本港空氣、能源、電動車、氣候的改變進程及目標，稱各重點目標和路線圖步步前行，成效漸見，大眾仍需致力提速推展減碳、減排、減廢等藍圖，同時支持循環經濟，並締造綠色就業機會。

《香港環境報告2012-2022》提到，港人於2014年人均碳排放曾高達6.2公噸，是近年碳排放達到最高峰，其後當局先後公布《香港清新空氣藍圖》、《香港都市節能藍圖2015-2025+》等，亦推出「上網電價」計劃、電動私家車首次登記稅寬減「一換一」計劃，設立多個海岸公園等，並稱本港人均碳排放於2020年減至4.5公噸，總量較2005年減一半，空氣質素媲美國際大城市，強調這10年為香港環保進程重要的年份。

報告亦展望在2022至2025可完成更換智能電錶、試行氫燃料電池巴士、落實「垃圾徵費」和分階段加強管制即棄塑膠、跟進「北部都會區」濕地保育規劃等，邁向2050年前實現碳中和。黃錦星又展望未來廢物管理、新能源車發展等多項工作仍需落實，並感謝各界持續協力推進香港的環保轉型，希望大眾支持環境及生態局謝展寰局長，稱會於不同位置繼續關心及貢獻環保。