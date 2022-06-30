7間院舍現新個案　8名職員及院友中招

本港持續有多間院舍爆疫。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日(30日)公布，再多7間院舍出現新個案，涉及2間安老院舍及5間殘疾院舍；2間安老院舍共有1名院友及1名職員中招；5間殘疾院舍則共有1名院友及5名職員中招。

安老院方面，黃大仙慈華護老院有一名院友確診，已打2針疫苗，在本周二(28日)發病，入院後確診，他在本月23日曾外出，同院4名院友被列為密切接觸者。另一間安老院為北區安貧小姊妹會聖若瑟安老院，該院一名護理員確診，已打3針，同樣於本周二發病，同日最後一天上班及核酸確診，同院20名院友列密切接觸者。

殘疾院舍方面，扶康會怡諾成人訓練中心一名照顧員確診，同院7名員工被列為密切接觸者；東區的香港耀能協會柴灣宿舍一名護理員確診，7名員工及5名院友被列為密接；東華三院賽馬會展賢日間活動中心暨宿舍一名護理員確診，12名院友列密接。至於昨日(29日)公布的沙田新生精神康復會博康宿舍再新增1名院友染疫，是昨日其中一個個案的密切接觸者。累計同層有3名院友確診，同層30名院友需接受檢疫。3名院友同樣在南昌新生會大樓庇護工場工作，今日該處會列為強制檢測，已建議他們暫時停運。