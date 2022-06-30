理大助理教授登入電腦擅改撥款申請　不誠實取用電腦罪成

理工大學應用物理系助理教授馮建雄於2017年申請學術撥款期間，私自將其帳戶的權限升級，以圖知悉競爭者的申請計劃。他否認4項為不誠實地獲益而取用電腦罪後受審，案件今天（30日）在九龍城裁判法院裁決，他被裁定罪名成立。辯方求情指，被告在定罪後或將失去大學教席。裁判官坦言傾向判處監禁，但姑且替被告索取社會服務令報告，並下令被告須還押至7月14日判刑。被告連呼「無可能架」後，跟隨庭警指示步入犯人欄。

41歲被告馮建雄，報稱是理工大學助理教授。控罪指他在2017年10月18日，在理大取用大學教育資助委員會的電腦，將研究資助局綜合系統的一個電子帳戶，升級為系統帳戶；及於2017年11月22日至2018年2月15日，為使其本人或他人不誠實地獲益，而取用大學教育資助委員會的電腦。

裁判官裁決時指，辯方案情是被告患有強迫症，才會毫無目的地重複登入系統，惟控方傳召的專家反駁指，被告的強迫行為純粹出於性格特徵，並非病理上的強迫症。裁判官接納該專家的證供，並指控方證據充分，肯定被告有不誠實意圖去瀏覽其他申請者的資料，因而裁定他罪成。裁判官又指案件嚴重，被告的行為侵犯他人的個人私隱，但由於無清晰的案例指引，故押後判刑以待控辯雙方商討合適的刑罰，以及為被告索取社會服務令報告。

案件編號：KCCC 983/2020