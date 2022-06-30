維修技工涉藏槍下周交付高院　另案押後明年再訊

警方前年初在沙田廣源邨一單位，檢獲手槍及槍械子彈，一名懷疑涉案男子被控無牌管有槍械及彈藥、管有違禁武器及偽造文件等罪。案件今（30日）在沙田裁判法院再訊，控辯雙方同意押後明年1月3日再訊，被告仍暫毋須答辯，以待他另涉的一宗案件交付高等法院。據悉，另案共有13名被告和12項控罪，當中有人被控串謀引爆訂明目標罪，涉違反《聯合國（反恐怖主義措施）條例》。

本案被告陳玉龍（27歲、維修技工）原被控無牌管有槍械及彈藥、管有違禁武器、偽造文件及4項沒有展示有效車輛牌照及登記號碼罪。控方今於庭上透露，被告所涉的無牌管有槍械及彈藥罪，將連同另案轉介高等法院，被告將於下周一（7月4日）在東區法院、與同案其餘12名被告一起應訊及處理交付程序；其餘6項控罪將留在沙田法院處理。控方指由於關鍵證人重疊，故希望先完成交付程序，再處理本案答辯。辯方則指出，由於控方上周才把進一步文件交予辯方，故預計須押後較長時間。

控罪指，被告於2020年1月17日在廣源邨廣松樓一單位內管有1支手槍、4個子彈匣，及92粒子彈；及管有彈簧刀、在廣源邨停車場使用假車牌，以及分別就其22輛電單車沒有展示有效車輛牌照及登記號碼。

案件編號：STCC 282/2020