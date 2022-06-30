陳肇始即將卸任　回顧任內工作指「成功應對每一波疫情」

卸任在即的食物及衞生局局長陳肇始今日(30日)發表網誌，總結任內5年的工作，指食物及衞生局的工作有一半時間都在全力抗擊疫情，同時亦繼續努力推進各項醫療衞生的政策措施，確保香港醫療制度的可持續發展，以及市民健康得到最佳保障；她又祝福候任醫務衞生局局長盧寵茂及其團隊工作順利。

陳肇始表示，政府一直堅守「外防輸入、內防反彈」策略，全力做好「減少死亡、減少重症、減少感染」的工作。過去兩年半，局方為對抗疫情，推行了不少措施，包括實施「指定檢疫酒店計劃」，規定海外抵港人士必須在閉環管理下接受強制檢疫；社區檢測方面，政府採取願檢盡檢，應檢盡檢的策略，同時安排多項檢疫隔離設施。

陳肇始續指，過去5年，有一半以上的時間，食物及衞生局的同事都堅守崗位，成功應對及每一波的疫情，並指香港面對人口老化和醫護人手不足等問題，未來醫務衞生局的工作充滿挑戰，有信心在各部門及醫護人員的堅持和熱誠，必定打勝這場抗疫戰，讓香港盡快復常。