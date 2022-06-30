清水灣二灘等7泳灘水質改善　加多利灣泳灘轉差

夏日炎炎，不少人會前往泳灘遊玩消暑，但決定目的地前，最好留意泳灘水質。環境保護署今日(30日)公布38個憲報公布泳灘，以及1個非憲報公布泳灘(愉景灣)的最新等級評定結果，其中有2個泳灘的水質被評為4級，即極差，包括青山灣泳灘及海美灣泳灘。相反有14個泳灘的水質被評為1級良好，當中清水灣第二灣泳灘、中灣泳灘及塘福泳灘的水質有改善，從2級升為1級。

環保署根據海水中的大腸桿菌水平，將泳灘水質評定為4個等級，包括良好(1級)、一般(2級)、欠佳(3級)及極差(4級)。而比較上周公布的泳灘等級，除了上述的清水灣第二灣泳灘、中灣泳灘及塘福泳灘外，更生灣泳灘、麗都灣泳灘、馬灣東灣泳灘和汀九灣泳灘的水質同樣有改善，由4級升為3級。加多利灣泳灘則水質轉差，由2級降為3級。

署方表示，觀察到自5月中旬以來不穩定天氣對泳灘水質所造成影響，但這些影響在過去一周已減弱，署方將繼續對這些泳灘的監測，並提醒市民或泳客，泳灘的水質在大雨期間及過後或會暫時受到影響，應該避免在風暴或大雨後3天內前往泳灘游泳。