兩公屋租戶涉虛假陳述　被判監禁緩刑

房屋署發言人今日(30日)提醒所有公共租住房屋居民，必須如實申報入息及資產。西九龍裁判法院今日分別就兩宗涉及明知而作出虛假陳述，以及及忽略提供申報表指明詳情的個案開庭審理，兩名被告被判處緩刑監禁及罰款。

首宗個案為一名葵涌邨公屋居民，他在2018年申請轉換戶主及批出新租約時，申報並無擁有物業。惟經調查發現，其擁有元朗又新街一個住宅物業，並不符合申請資格。該名公屋居民涉違反《房屋條例》第26(1)(c)條而被檢控，今日被裁定罪名成立，判處監禁7日，緩刑12個月及罰款5,000元。另一宗個案同為葵涌邨公屋居民，其涉嫌虛報資產淨值，以獲取公屋租金減免，被控違反《房屋條例》第27(a)條等兩項控罪，今日同樣被裁定罪名成立，判處監禁14日，緩刑12個月及罰款8,000元。

房屋署表示，如觸犯《房屋條例》第26(1)(a)條(如罪名成立，可判最高罰款5萬元及監禁6個月)；或因忽略提供申報表指明的詳情，而觸犯第27(a)條，如罪名成立，可判最高罰款25,000元及監禁3個月。房屋署亦會向住戶追回因資料不正確而少付的租金，甚至收回其現居公屋單位。