揭紅綠Van共用2元乘車優惠讀寫器　業界質疑有營辦商呃公帑

紅色小巴(俗稱紅Van)、電車及街渡今月2月起，獲納入至「2元乘車優惠」計劃。惟相隔不足4個月，有小巴業界指出，有個別紅色小巴營辦商懷疑以不同手法欺詐公帑，並指運輸署正跟進問題作。東網正就事件向運輸署查詢進展。

由小巴業從業員設立的「Minibus Collections」，日前經社交平台Facebook專頁表示，翻查超過200輛紅Van營運數據後發現疑似欺詐問題。內容提及，加入「2元乘車優惠」計劃前，紅色小巴營辦商須向運輸署登記每條路線的起點和終點及票價；以及在該等路線已登記的紅Van加安裝八達通支付系統。每組八達通均有獨立編號，以確保只按預設的登記票價計算發還金額。惟調查發現，有報稱使用該組讀寫器的紅Van，當日並無營運，如該車牌號碼於當日沒有有效行車證，又甚至當日並非一輛紅Van，疑出現綠色小巴(俗稱綠Van)申領紅Van資助。此外，有紅Van報稱使用讀寫器，但實際情況有所出入，即讀寫器安裝於其他車上交易，但仍以同一名義提出申領資助。

專頁指出，運輸署已就懷疑欺詐公帑問題作出跟進，惟過程中有小巴商會出現包庇、虛報，及一系列不合作態度，包括刻意延誤提供資料，令欺詐公帑調查處於膠着。營辦商於票價發還文件上填報虛假資料，或會觸犯行使虛假文書刑事罪行，切勿為獲公帑資助而以身試法。