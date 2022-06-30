海關時隔兩年再破體內藏毒案　拘巴西來港男女檢120萬元可卡因

香港海關機場科人員，昨日(29日)在赤鱲角香港國際機場，截查兩名由巴西聖保羅出發，經埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴、以及泰國曼谷飛抵本港的男女旅客。關員進行搜身時，懷疑該名女子的體腔藏有毒品，隨即以涉嫌「販運危險藥物」將她連同同行男子拘捕，並且押返醫院作進一步檢驗。經醫護人員檢查後，證實涉事女子的陰部藏有一條約200克重的懷疑可卡因，另從X光影像顯示，兩人的體內均有藏毒迹象，海關毒品調查科隨即接手跟進。

毒品調查科機場調查課高級調查主任劉偉倫表示，被捕35歲女子報稱售貨員，同行的同齡男子則報任健身教練。截至目前為止，前者已排出49粒、約重539克的懷疑可卡因，後者亦排出53粒、約重583克的同類毒品，暫時毒品總市值約120萬港元，根據醫生所指，他們體內相信仍有毒品未被排出，估計最終重量會高於現時公布的數字。案件仍在調查中，二人正被通宵扣查。

劉補充，此案是自2020年3月以來，本港首宗經過航空旅客藏毒的案件。隨着疫情緩和，相關旅客人數逐漸增多，相信販毒分子會再「興起」採用旅客運毒，但不管販毒的形式如何，海關會密切留意販毒趨勢，適時調整行動策略，從源頭打擊、阻止毒品流入本港。根據《危險藥物條例》，「販運危險藥物」屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及終身監禁。