冷凍煙三文魚檢出李斯特菌　食安中心下令停售回收

食物環境衞生署食物安全中心今日(30日)表示，一款本地生產的預先包裝冷凍煙三文魚，經抽取樣本檢測後，顯示在25克樣本中檢出李斯特菌，呼籲市民不要食用有關產品。中心已知會生產商有關檢測結果，並指令其將受影響產品停售及下架，並展開回收。

發言人表示，涉事產品是由「Polyfood Food Service Co. Ltd.」分銷的煙刁草挪威三文魚切片，食用日期為今年6月25日或之後的所有批次。中心透過恒常食物監測計劃，從一間網上商店抽取上述煙三文魚樣本進行檢測，結果顯示超過《食品微生物含量指引》在25克食物樣本中不得檢出李斯特菌的指標。當局已派員到有關食品製造廠跟進調查，並指示廠房管理人進行清潔消毒。

李斯特菌可在一般烹煮溫度下輕易消滅，但能在冷藏低溫下生存和繁殖。大部分身體健康的人士在感染這種細菌後，不會出現病徵或只出現輕微病徵，如發燒、肌肉疼痛、頭痛、惡心等。但對初生嬰兒、長者和免疫力較低的人士，則可能出現嚴重的併發症，如敗血症及腦膜炎，甚至死亡。孕婦感染李斯特菌一般症狀輕微，但可導致胎兒流產、夭折，或引致新生嬰兒患上嚴重的感染。