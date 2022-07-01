香港懲教學院正名　積極創新　發展科技

懲教署職員訓練院今日(1日)正名為「香港懲教學院」，標誌懲教署在人才培訓上踏上新里程。為提升懲教人員的專業水平，懲教署積極提升教學質素，課程並得到香港學術及職業資歷評審局(評審局)認可。學院更推行「智慧訓練」，透過創新科技，讓學員更易掌握知識和技巧。未來學院將加強與本地大專院校、內地和澳門，以至海外懲教培訓機構合作，成為亞洲推崇的懲教培訓中心。

香港懲教學院院長簡文傑接受本報獨家專訪時表示，懲教署策略發展計劃其中一個重點是提升員工能力。學院自2018年起積極研究開辦資歷架構認可課程，並於2021年獲評審局認可為資歷架構第5級營辦者，具備資格舉辦香港資歷架構第5級(與本地學士學位屬同一級別)或以下級別的課程。為進一步提升學院的專業培訓水平，學院將於今年7月中與本地大專院校合作，舉辦亞洲首個與懲教工作有關的資歷架構第6級「懲教管治及領導深造證書」課程(與本地碩士學位屬同一級別)。此課程除開放予本地懲教人員報讀外，內地和澳門等懲教機構較早前亦表示有意派員修讀。

簡續指，學院透過3層教學框架實踐「智慧訓練」。第一層為「互動教室訓練」，將傳統課室改建為電子互動教室，增加互動教學元素。第二層為「銜接式處境訓練」，讓學員通過虛擬實境訓練應用課堂所學。第三層的「處境訓練」則讓學員在暫時空置的懲教設施內接受訓練，實踐在第一及第二層框架中掌握到的知識和技巧。學院亦恒常舉辦「混合訓練」，由現職同事帶領受訓學員處理模擬事故。教學人員亦會加插突發情景，訓練現職同事和學員的應變能力。

簡又指，學院已安排所有新入職學員在公務員學院修讀國家《憲法》、《基本法》及國家事務課程，在科技應用方面，學院除使用人工智能教授中式步操外，更於其他訓練推廣科技，例如虛擬及擴增實境的應用，持續推動「智慧訓練」發展。署方在人才招募上正面對挑戰，現時整體空缺達9.6%，二級懲教助理職位現時進行全年招聘以加快填補人手空缺，簡寄語有志投考人士熟讀《港區國安法》和《基本法》，多加操練體能，以及瀏覽懲教署網上資訊。