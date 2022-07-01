多66場所納強檢 確診個案曾到訪或污水驗出新冠病毒
2022年07月01日 00:55
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政府將66個指明地點納入強檢名單。
政府昨日(6月30日)深夜刊憲，將66個指明地方納入強檢名單，涉及新冠確診個案曾到訪的地點及污水樣本驗出新冠病毒的地點。政府要求於指定期間曾身處該些指明地方的人士，須於今日或明日(7月1日或2日)進行病毒檢測。
確診個案曾到訪的地點：
1. 屯門富泰邨愛泰樓
2. 深水埗荔枝角道 338-342號荔枝閣
3. 將軍澳煜明苑熹明閣
4. 紅磡黃埔花園金柏苑4座
5. 長沙灣順寧道439號順寧居
6. 大潭紅山半島5座
7. 元朗Park Yoho Napoli 25A座
8. 慈雲山慈樂邨樂天樓
9. 跑馬地樂活道4號樂活臺
10. 深水埗汝州街5-7號
11. 沙田沙田第一城19座
12. 新蒲崗新蒲崗廣場2座
13. 將軍澳翠林邨彩林樓
14. 九龍灣德福花園T1及T2座
15. 青衣藍澄灣3座
16. 葵涌葵馥苑樂葵閣
17. 藍田康雅苑桃雅閣
18. 九龍灣彩興苑彩薈閣
19. 筲箕灣東熹苑耀熹閣
20. 屯門建生邨康生樓
21. 荃灣梨木樹邨2座
22. 尖沙咀君臨天下3座
23. 鴨脷洲鴨脷洲邨利滿樓高座
24. 沙田愉翠苑愉欣閣
25. 銅鑼灣信德街14-20號華英大廈
26. 灣仔堅尼地道128-130號慧景臺
27. 灣仔駱克道336-342號樂友大廈
28. 灣仔謝斐道98-108號仁文大廈
29. 灣仔軒尼詩道265-267號祥興大廈
30. 大角咀大角咀道67-85號興旺大廈
31. 深水埗南昌街332號新生會大樓2-3樓 新生會大樓庇護工場
32. 觀塘創業街13號萬泰利廣場地下C舖 為食火鍋公司
33. 觀塘安泰邨安泰商場地下低層1號舖 MX
34. 荃灣荃豐中心A80-A84號舖 翠河餐廳
35. 荃灣青山公路荃灣段163-174號昌耀大廈1樓 大家樂
36. 粉嶺粉嶺名都商場2層27A號舖 肯德基家鄉雞
37. 馬鞍山新港城中心大街2期地下29-30號舖 花華
38. 何文田窩打老道67A-B號東南大樓地下 南華餐廳
39. 旺角彌敦道749號歐亞銀行大廈1樓及2樓 頤東酒家
40. 尖沙咀冠華中心地下G11及G12號舖 金功夫
41. 深水埗福榮街66號地下 維記咖啡粉麵
42. 九龍城龍崗道33-39號龍翔閣地下B舖 添財記
43. 大角咀奧海城2期UG層UG06B舖 金滿庭
44. 旺角通菜街184-186號地下 紅茶冰室
45. 旺角西洋菜南街74-84號旺角城市中心4樓 家嫂
46. 荃灣荃勝大廈地下A1舖 台灣麵
47. 荃灣河背街71號地下 綠在二陂坊
48. 沙田新城市中央廣場1樓117號舖 東海薈
49. 粉嶺粉嶺圍630A號地下 堂記士多
50. 柴灣小西灣街市68-69號舖 金華餐廳
51. 油麻地白加士街77-81號地下及77-79號閣樓 錫蘭
52. 油麻地上海街106號地下 東海粥店
53. 油麻地南京街1M號地下 富邦餐廳小廚
54. 油麻地白加士街101號地下1號舖 囍記車仔麵
55. 油麻地白加士街60-62號地下 嘉多莉餐廳
56. 銅鑼灣時代廣場6樓627號舖 炙宴
57. 慈雲山毓華里53號地下 嘉豐茶餐廳
58. 旺角山東街88號地下 門角
59. 旺角山東街50號1-2樓 90s Lazy
60. 灣仔軒尼詩道396-416號德興大廈地下7-8號舖 九龍餐室.
61. 土瓜灣北帝街60-62號東寶大樓地下A舖 1986地道越南餐廳
污水樣本驗出新冠病毒的地點：
1. 香港仔漁暉苑安暉閣
2. 柴灣環翠邨盛翠樓
3. 長沙灣蘇屋邨櫻桃樓
4. 大埔寶鄉邨寶順樓
5. 屯門新圍苑新凱閣
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