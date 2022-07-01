多66場所納強檢 確診個案曾到訪或污水驗出新冠病毒

政府昨日(6月30日)深夜刊憲，將66個指明地方納入強檢名單，涉及新冠確診個案曾到訪的地點及污水樣本驗出新冠病毒的地點。政府要求於指定期間曾身處該些指明地方的人士，須於今日或明日(7月1日或2日)進行病毒檢測。

確診個案曾到訪的地點：

1. 屯門富泰邨愛泰樓

2. 深水埗荔枝角道 338-342號荔枝閣

3. 將軍澳煜明苑熹明閣

4. 紅磡黃埔花園金柏苑4座

5. 長沙灣順寧道439號順寧居

6. 大潭紅山半島5座

7. 元朗Park Yoho Napoli 25A座

8. 慈雲山慈樂邨樂天樓

9. 跑馬地樂活道4號樂活臺

10. 深水埗汝州街5-7號

11. 沙田沙田第一城19座

12. 新蒲崗新蒲崗廣場2座

13. 將軍澳翠林邨彩林樓

14. 九龍灣德福花園T1及T2座

15. 青衣藍澄灣3座

16. 葵涌葵馥苑樂葵閣

17. 藍田康雅苑桃雅閣

18. 九龍灣彩興苑彩薈閣

19. 筲箕灣東熹苑耀熹閣

20. 屯門建生邨康生樓

21. 荃灣梨木樹邨2座

22. 尖沙咀君臨天下3座

23. 鴨脷洲鴨脷洲邨利滿樓高座

24. 沙田愉翠苑愉欣閣

25. 銅鑼灣信德街14-20號華英大廈

26. 灣仔堅尼地道128-130號慧景臺

27. 灣仔駱克道336-342號樂友大廈

28. 灣仔謝斐道98-108號仁文大廈

29. 灣仔軒尼詩道265-267號祥興大廈

30. 大角咀大角咀道67-85號興旺大廈

31. 深水埗南昌街332號新生會大樓2-3樓 新生會大樓庇護工場

32. 觀塘創業街13號萬泰利廣場地下C舖 為食火鍋公司

33. 觀塘安泰邨安泰商場地下低層1號舖 MX

34. 荃灣荃豐中心A80-A84號舖 翠河餐廳

35. 荃灣青山公路荃灣段163-174號昌耀大廈1樓 大家樂

36. 粉嶺粉嶺名都商場2層27A號舖 肯德基家鄉雞

37. 馬鞍山新港城中心大街2期地下29-30號舖 花華

38. 何文田窩打老道67A-B號東南大樓地下 南華餐廳

39. 旺角彌敦道749號歐亞銀行大廈1樓及2樓 頤東酒家

40. 尖沙咀冠華中心地下G11及G12號舖 金功夫

41. 深水埗福榮街66號地下 維記咖啡粉麵

42. 九龍城龍崗道33-39號龍翔閣地下B舖 添財記

43. 大角咀奧海城2期UG層UG06B舖 金滿庭

44. 旺角通菜街184-186號地下 紅茶冰室

45. 旺角西洋菜南街74-84號旺角城市中心4樓 家嫂

46. 荃灣荃勝大廈地下A1舖 台灣麵

47. 荃灣河背街71號地下 綠在二陂坊

48. 沙田新城市中央廣場1樓117號舖 東海薈

49. 粉嶺粉嶺圍630A號地下 堂記士多

50. 柴灣小西灣街市68-69號舖 金華餐廳

51. 油麻地白加士街77-81號地下及77-79號閣樓 錫蘭

52. 油麻地上海街106號地下 東海粥店

53. 油麻地南京街1M號地下 富邦餐廳小廚

54. 油麻地白加士街101號地下1號舖 囍記車仔麵

55. 油麻地白加士街60-62號地下 嘉多莉餐廳

56. 銅鑼灣時代廣場6樓627號舖 炙宴

57. 慈雲山毓華里53號地下 嘉豐茶餐廳

58. 旺角山東街88號地下 門角

59. 旺角山東街50號1-2樓 90s Lazy

60. 灣仔軒尼詩道396-416號德興大廈地下7-8號舖 九龍餐室.

61. 土瓜灣北帝街60-62號東寶大樓地下A舖 1986地道越南餐廳

污水樣本驗出新冠病毒的地點：

1. 香港仔漁暉苑安暉閣

2. 柴灣環翠邨盛翠樓

3. 長沙灣蘇屋邨櫻桃樓

4. 大埔寶鄉邨寶順樓

5. 屯門新圍苑新凱閣