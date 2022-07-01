一地兩檢便捷通關　機場有望實施　擴至多個口岸

香港特區走過四分之一個世紀，中港連繫日益緊密，除了港珠澳大橋、廣深港高鐵香港段等跨境基建相繼落成外，兩地通關模式亦出現大變化，「一地兩檢」將成為未來多個口岸通關安排的發展大趨勢。港府正研究將「一地兩檢」由陸路拓展至空路，於香港國際機場實施；而正在重建的皇崗口岸及將會北移的港鐵東鐵綫羅湖站及其管制站，亦敲定實施「一地兩檢」。

25年過去，多個中港新口岸落成，當中2007年啟用的深圳灣口岸率先採用「一地兩檢」，由內地租借口岸大樓土地予港府設立港方口岸，方便旅客在同一地點完成出入境手續，大幅提升通關效率，節省時間。累積實戰經驗逾10年後，2018年廣深港高鐵香港段通車，香港接入內地龐大高鐵網絡，「一地兩檢」亦擴展至高鐵香港西九龍站。

因應「一地兩檢」便利兩地人員往來，該模式將廣泛應用至其他中港口岸。港府正研究在香港國際機場實施「一地兩檢」，有建議認為可加強本港與內地城市聯繫，並指可參考高鐵做法，在機場內設立內地口岸區，派駐內地官員負責出入境監管。旅客登機前已辦理入境內地手續，抵達目的地時毋須再辦手續。另外，正在重建的皇崗口岸，其主體工程料於明年完成，之後改為實施「一地兩檢」，屆時旅客在該口岸過關相信毋須如現時般「上車落車」。「北部都會區」擬建的三個跨境鐵路項目中，北環綫跨境支綫將接入重建後的皇崗口岸、東鐵綫羅湖站伸延至深圳境內，以及連接深圳前海與元朗洪水橋的港深西部鐵路，均將實施一地兩檢。