觀塘重建試行浮動規劃參數　酒店改辦公室用途

歷時多年的觀塘市中心重建計劃，再添變數。市區重建局表示，因應市場反應，決定於觀塘市中心重建計劃第4和第5發展區的商業項目，試行「浮動規劃參數」模式，容許不同樓面用途面積的可調整彈性，以減少酒店及零售用途的樓面面積，增加作辦公室用途，而政府、機構或社區用途的樓面面積不變。市建局擬於7月向城市規劃委員會提交總綱發展藍圖的修訂方案，預計11月進行招標邀請。

據悉，市建局去年9至10月期間，了解業界對觀塘市中心重建計劃的意見，其中有15個私人發展商回應，並提出對酒店業市場的關注，希望項目可提高不同樓面用途面積的可調整彈性，故市建局將在總體發展樓面和規劃裨益不變的前提下，容許將酒店及零售用途的樓面面積轉為辦公室用途。

市建局形容，此方案可讓發展商能有彈性地根據適時市場需求，調整商業用途組合，亦可以提升項目應對市場變化和財務風險的能力。例如擬議方案中，商業用途的總樓面面積可由約9.47萬平方米減至最少6.5萬平方米；辦公室用途可由約6.58萬平方米增至最多12.76萬平方米；酒店用途甚至可由3.2萬平方米減至0，即不興建酒店亦可。