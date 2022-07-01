東方日報A2：皇者風采　習近平：歷經風雨後　香港浴火重生

中共總書記、國家主席、中央軍委主席習近平和夫人彭麗媛昨日下午乘專列，約3時15分抵達香港西九龍高鐵站，出席慶祝香港回歸25周年大會暨香港特別行政區第6屆政府就職典禮，並視察香港。習近平在高鐵站發表簡短講話，表示過去5年來一直關注、牽掛香港，並指自己和中央政府的心與香港同胞在一起，又提到香港過去經歷嚴峻考驗，現時浴火重生，並表示「行而不輟，未來可期」，指只要不動搖地堅持一國兩制，香港未來一定會更美好。對於習近平提到「行而不輟」，有學者認為意味一國兩制2047年不會終結。

習近平昨日抵港，5名副國級領導人隨行，包括中央辦公廳主任丁薛祥、中央軍委副主席許其亮、全國人大副委員長沈躍躍、國務委員兼外長王毅，以及全國政協副主席兼國務院港澳辦主任夏寶龍。今日卸任特首的林鄭月娥及其夫婿林兆波，以及中聯辦主任駱惠寧在車站月台迎接。至於在車站大堂迎候的則包括新任行政長官李家超、財政司司長陳茂波、立法會主席梁君彥等人。

習近平其後除下口罩發表講話，稱來到香港十分高興，表示今天是回歸25周年慶典日，全國人民都會與香港同胞一同慶祝喜事。在此向香港同胞表達熱烈祝賀及美好祝願。他又在講話中提到，距離上次訪港已過了5個春秋，這5年來一直關注及牽掛香港，「我的心、中央政府的心，和香港同胞在一起」。過去的一段時間裏，香港經受了一次次嚴峻考驗、戰勝一個個風險挑戰，歷經風雨後浴火重生，呈現出蓬勃生機。事實證明一國兩制具有強大的生命力，能確保香港長期繁榮穩定、維護香港同胞的福祉。他形容「一國兩制是個好制度」，並引用荀子名句表示「行而不輟，未來可期」，只要不動搖地堅持一國兩制，香港未來一定會更美好，一定會為中華民族偉大復興締造新的、更偉大的貢獻。

另外，習近平講話中提到過去5年來一直關注、牽掛香港，而在5年前，習近平乘飛機到港，出席香港回歸20周年活動時，他在機場發言同樣提到「香港一直牽動我的心」。至於習近平5年前的講話中則表示，當時訪港有3大目的，包括祝賀香港特區成立20周年取得的巨大成就、體現中央對港的支持、和謀劃未來，確保「一國兩制」行穩致遠。

對於習近平的講話，全國港澳研究會副會長劉兆佳則認為，講話意味一國兩制會長期堅持，2047年一國兩制都不會終結。劉指一國兩制對國家有利、對香港有利，能夠經得起考驗、能夠自行解決問題，「香港不需要擔心一國兩制因此會被中央放棄不再實施下去。」劉兆佳又指，長期堅持一國兩制，才可以穩定人心。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：