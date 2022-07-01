助DSE考生迎放榜　學友社派9萬本出路指南

香港中學文憑試(DSE)將於今年7月20日放榜，為助學生綜覽各升學就業途徑，掌握競爭形勢、做好前程規劃，學友社免費派發《出路指南2022》，提供全面多元的升學就業資訊，輔助中六畢業生規劃出路。指南一書兩冊，印行9萬套，會透過全港中學向學生和家長免費派發，市民亦可於學友社及指定公開派發點免費索取。

《指南》涵蓋全面的升學就業出路，適合不同成績及志向的學生參考。今年指南內容包括大學聯招及SSSDP課程、聯招以外自資學士學位及副學位課程、毅進文憑、全日制證書及文憑課程、經評審非本地學士學位課程、大中華地區及海外升學、中六重讀、職訓課程及就業輔助計劃、學徒訓練計劃等資訊，而職場情報新增了近年熱門的體育行業。指南亦載有多位專家的升學輔導及分析文章，同時收錄「最新聯招課程動向」、「聯招院校彈性收生安排」及「SSSDP副學位」等專題。

此外，為方便學生，「一站式學生資訊網站」提供電子版指南，供免費下載。網站會在放榜期間，持續發放最新的升學就業資訊。學友社亦將於文憑試及聯招放榜期間（7月16日至25日，8月9日至11日、16日至18日）開設「放榜輔導熱線」，當中7月19及20日會提供兩日一夜通宵服務，為學生、家長及老師提供升學諮詢服務。