大澳改善工程招標　料年底動工　2025年下半年完成

大澳保留着本港昔日漁鄉風情，為改善大澳核心地帶街景，港府刊憲為大澳改善工程第2期第2階段進行招標。相關工程預計今年年底展開，需時約32個月完成，即2025年下半年完成。署方已委託邁進基建環保工程顧問有限公司負責工程的設計和監督。

是次工程包括在鹽田興建一條總長約140米、淨闊約3米的行人橋；在寶珠潭興建一條總長約120米、淨闊約3米的行人橋；在鹽田興建一個露天劇場暨休憩用地和公眾停車場；在楊侯古廟前方空地進行美化工程等。

資料顯示，大澳改善工程共分三期進行，以期優化區內的基礎設施，解決居民最迫切需要，以及改善交通及行人流通情況，並增加泊車位。其中，涉1.51億港元的大澳改善工程早於2014年投入服務，包括在一涌興建河堤；關帝古廟前園改善工程。預算為1.24億港元的第二期第一階段工程，則於2019年10月大致完成，包括在大澳道的西面盡頭建造公眾休憩用地、公共交通總站、個提供約100個私家車泊車位的公眾停車場、上落客貨區、提供約100個單車泊位的單車停放處等。